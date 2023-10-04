04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Минстроя расссказал, как избавиться от дефицта кадров в отрасли

Глава Минстроя Ирек Файзулин в Екатеринбурге высказался о подготовке кадров для отрасли и закрытии их дефицита. Заявление он сделал на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild "Человекоцентричность в строительной отрасли".

Необходимость кадрового сопровождения продиктована временем. Требуется работа с образовательными учреждениями. Нужно сотрудничество с Минпросвещения.

Евгений Куйвашев, Ирек Файзулин, Владимир Якушев на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

"Можно много говорить, но что мы и вы сделали для того, чтобы дефицита не было? В коронавирусный период 51 регион остановил стройки. Сегодня оборонные предприятия вытягивают кадры. Решение - профориентационная работа, рабора со школами. Растет количество принимаемых на строительные специальности", - сказал Файзулин.

К решению проблемы дефицита кадров следует подключить бизнес, считает министр. Надо взять шефство "над всеми профильными ПТУ".

"Активности хватает, надо двигаться вперед", - сказал Файзулин.

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