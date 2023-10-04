Минпросвещения рассчитывает утвердить единую систему оплаты труда для педагогов

Минпросвещения планирует утвердить единую систему оплаты труда для педагогических работников до конца текущего года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, сейчас школы фактически устанавливают свою систему оплаты труда. Но уже разработаны новые единые правила. И ситуация начнет меняться.

Единую систему оплаты работы учителей обещают уже много лет. Пока же учителя являются бедным сословием. По Росстату, средняя зарплата учителей в первом полугодии увеличилась до 63,6 тыс. рублей. Но в расчете на одну ставку медианная зарплата "чистыми" едва превышает 20 тыс. Именно на такую зарплату может рассчитывать обычный учитель в обычной школе в большинстве регионов, если не будет перегружать себя дополнительными уроками, классным руководством и прочими видами работы, лишь бы заработать что-то более приличное.