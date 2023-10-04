04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минпросвещения рассчитывает утвердить единую систему оплаты труда для педагогов

Минпросвещения планирует утвердить единую систему оплаты труда для педагогических работников до конца текущего года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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По его словам, сейчас школы фактически устанавливают свою систему оплаты труда. Но уже разработаны новые единые правила. И ситуация начнет меняться.

Единую систему оплаты работы учителей обещают уже много лет. Пока же учителя являются бедным сословием. По Росстату, средняя зарплата учителей в первом полугодии увеличилась до 63,6 тыс. рублей. Но в расчете на одну ставку медианная зарплата "чистыми" едва превышает 20 тыс. Именно на такую зарплату может рассчитывать обычный учитель в обычной школе в большинстве регионов, если не будет перегружать себя дополнительными уроками, классным руководством и прочими видами работы, лишь бы заработать что-то более приличное.

Теги: учителя, зарплата


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