ФСБ: Взят в плен участник украинской ДРГ, пытавшейся проникнуть в Крым

ФСБ заявила о захвате в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму.

"В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские диверсанты пытались минувшей ночью высадиться в самой западной точке Крыма – на мысе Тарханкут. Эту попытку пресекли ВКС России и пограничники. Десантная группа ВСУ подходила к мысу на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.