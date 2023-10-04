Слет молодых педагогов Владимирской области - "Учить! Вдохновлять! Развивать!"

Во Владимирской области стартовала Большая учительская неделя, сообщает пресс-служба правительства региона. В её рамках 3 октября на базе Владимирского института развития образования состоялся XXI Слёт молодых педагогов региона под девизом «Учить! Вдохновлять! Развивать!».

В мероприятии приняли участие 75 воспитателей детских садов, учителей школ, педагогов дополнительного образования, которые в этом учебном году только приступили к работе в образовательных организациях. Их приветствовали первый заместитель министра образования и молодёжной политики Светлана Арлашина, председатель областной профсоюзной организации работников образования и науки Николай Синицын и и.о. ректора ВИРО Марина Артамонова.

Слёт проходил в интерактивном командном формате «Творческой лаборатории педагогов-наставников «Колесо баланса: навигация для молодых педагогов». На образовательных методических площадках его участники познакомились с игровыми приёмами классного руководителя для сплочения детского коллектива, узнали, как стать наставником для ребят и как актёрское мастерство помогает сделать урок современным. Также они проработали интерактивные приёмы, которые помогут школьникам интересно учиться, а педагогу – замотивировать учеников, получили советы наставников.

«Дети мне интересны! Не только я им даю новые знания, но и сама учусь у них. Считаю, что основная задача педагога – вдохновлять ребят на получение новых знаний и навыков. Стараюсь разнообразить учебный процесс, использую различные образовательные площадки, новые программы, интерактивные технологии», – рассказала учитель русского языка и литературы Татьяна Кузьмина.

В рамках слёта состоялись презентации, каждый смог поделиться впечатлениями от работы и яркими педагогическими открытиями.