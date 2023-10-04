"КОРТРОС" и администрация Екатеринбурга подписали соглашения по развитию Горнощитского района

Сегодня на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге был подписан ряд соглашений для развития нового девятого района уральской столицы – Горнощитского. Договоренности позволят увеличить количество рабочих мест и по-новому взглянуть на создание индустриального комплекса вблизи жилой застройки, передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение о взаимодействии между администрацией Екатеринбурга и ГК "КОРТРОС" в целях комплексного развития территорий подписали глава города Алексей Орлов и гендиректор группы Станислав Киселев.

Договоренность знаменует новый этап совместной работы администрации города и застройщика. Уже была проведена большая совместная работа в части градостроительной документации, которая будет завершена до конца текущего года. После этого, в конце 2024 – начале 2025 годов "КОРТРОС" начнет возведение Горнощитского.

"Реализация такого рода проектов невозможна без совместной целенаправленной работы с администрацией, правительством области, поскольку масштабы нового объекта застройки будут определять новый вектор и успех развития Екатеринбурга как большой городской агломерации. Совместная детальная скрупулёзная работа на первых шагах является залогом успеха. Я думаю, что Екатеринбург, имея позитивный опыт развития Академического, получит вдвойне позитивный опыт, запуская и развивая Горнощитский район", – отметил Станислав Киселев.

Второе соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано между гендиректором АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергеем Ланцовым и гендиректором ООО "УК Про-Бизнес-Парк" Денисом Ремезовым.

Сергей Ланцов подчеркнул, что все подписанные сегодня соглашения указывают на высокую степень доверия органов власти к партнерам АО СЗ "РСГ-Академическое". Пока застройщик находится на стадии градостроительных проработок, однако уже можно увидеть заинтересованность компаний и желание сотрудничать в развитии Горнощитского.

"Ключевые вопросы для любого проекта освоения – это транспортная доступность и рабочие места. С первым у Горнощитского все хорошо, а со вторым – еще лучше. У "Про-Бизнес-Парка" уже есть территория, которую они развивают и предоставляют под производственные мощности. С нашей стороны это совместное развитие транспорта, инженерной инфраструктуры и предоставление жилья на комфортных условиях для сотрудников. "Про-Бизнес-Парк" – это многофункциональные производственные площадки. У нас уже есть логистический комплекс Wildberries и сейчас мы находимся в стадии переговорного процесса по размещению производственной площадки "Могилевлифтмаша", – рассказал Ланцов.

По словам Дениса Ремезова, подписание соглашения обеспечит сотрудников предприятий жильем вблизи места работы. При этом, местным жителям не стоит беспокоиться о расположении квартир рядом с промышленным объектом – никаких вредных химических или металлургических производств не планируется.

"Не секрет, что кадровый голод сейчас достаточно серьезный и расположение индустриального парка рядом с активной жилой застройкой – достаточно хороший партнерский симбиоз, от которого выигрывают и резиденты, и жители-сотрудники", – сказал Денис Ремезов.

Ранее Накануне.RU уже рассказывало о том, что появится в Горнощитском и чем новый район может привлечь потенциальных жителей.