Сборная Владимирской области по спортивной аэробике завоевала множество наград Всероссийских соревнований «Кубок Симбирска»

С 29 сентября по 1 октября в Ульяновске проходили Всероссийские соревнования «Кубок Симбирска» по спортивной аэробике. Около 800 спортсменов из 15 регионов страны приехали сразиться за звание лучших, в том числе представители Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, сборная команда региона показала высокие результаты: в индивидуальных выступлениях девочек в своих возрастных группах победителями стали Екатерина Кузьмина и Эльвира Буечкина из Владимира. Среди мальчиков лидером стал Константин Акимов из Камешково.





В групповых упражнениях в возрастной категории 9-11 лет чемпионками стали также представительницы нашего региона Эльвира Буечкина, Алёна Иванютенко, Валерия Клюкина, Анна Кузнецова и Валерия Никифорова (все из Владимира).

Бронзу в групповых зачётах у юношей взяли представительницы города Камешково (тренер Юлия Маркелова), среди юниоров в соревнованиях трио – владимирцы.