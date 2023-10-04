Сборная Владимирской области по спортивной аэробике завоевала множество наград Всероссийских соревнований «Кубок Симбирска»

04 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

Сборная Владимирской области по спортивной аэробике завоевала множество наград Всероссийских соревнований «Кубок Симбирска»

С 29 сентября по 1 октября в Ульяновске проходили Всероссийские соревнования «Кубок Симбирска» по спортивной аэробике. Около 800 спортсменов из 15 регионов страны приехали сразиться за звание лучших, в том числе представители Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, сборная команда региона показала высокие результаты: в индивидуальных выступлениях девочек в своих возрастных группах победителями стали Екатерина Кузьмина и Эльвира Буечкина из Владимира. Среди мальчиков лидером стал Константин Акимов из Камешково.

аэробика, спортивные состязания(2023)|Фото: avo.ru

В групповых упражнениях в возрастной категории 9-11 лет чемпионками стали также представительницы нашего региона Эльвира Буечкина, Алёна Иванютенко, Валерия Клюкина, Анна Кузнецова и Валерия Никифорова (все из Владимира).

аэробика, спортивные состязания(2023)|Фото: avo.ru

Бронзу в групповых зачётах у юношей взяли представительницы города Камешково (тренер Юлия Маркелова), среди юниоров в соревнованиях трио – владимирцы.

Теги: аэробика, спортивные состязания, кубок симбирска


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети