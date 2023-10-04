Самолет Минеральные Воды - Пермь совершил вынужденную посадку в Уфе

Самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Минеральных Вод в Пермь, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за больного пассажира, сообщает telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел сегодня, в 02.33 по московскому времени. От командира воздушного суда поступила информация о больном пассажире на борту и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром Уфа. Сигналы срочности и бедствия не объявлялись.

Посадка прошла благополучно в 02.45.