Выходец из СССР стал лауреатом Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена выходцу из СССР Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди за открытие и синтез квантовых точек.

Ранее шведские СМИ сообщили, что Шведская королевская академия наук по ошибке преждевременно отправила пресс-релиз с именами лауреатов Нобелевской премии по химии. Газета Aftonbladet опубликовала копию письма академии, в котором лауреатами названы Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов. Академия случайно разослала электронные письма на четыре часа раньше церемонии объявления.

Екимов, работавший в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова, в 1981 году впервые в мире "вырастил" в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди, пишет РИА Новости.