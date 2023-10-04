04 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Юные лесоводы из Владимирской области заняли почетное второе место на Всероссийском съезде школьных лесничеств

В Московской области прошёл VII Всероссийский съезд школьных лесничеств. Юные лесники из 65 регионов страны обменивались опытом, углубляли знания о лесе, получали новые навыки и завязывали интересные знакомства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, Владимирскую область представляла сборная команда победителей регионального конкурса юных лесоводов, в её составе – София Лаврентьева и Максим Чобан из школьного лесничества «Внуки Берендея» Новкинской основной школы Камешковского района и Дмитрий Рассадкин из школьного лесничества «Вита» Красногорбатской средней школы.

юные лесничие(2023)|Фото: avo.ru

Участники форума прошли обучение и практический тренинг на мастер-классах и полевых занятиях, организованных специалистами ФБУ «Авиалесоохрана», ФБУ «Рослесозащита», ФБГУ «Рослесинфорг», а затем самостоятельно готовили и защищали командный проект под руководством специалистов лесного хозяйства. Команды исследовали выделенный лесной участок, оценивали состояние леса, проводили таксацию, определяли способ сохранения и восстановления лесной экосистемы и предлагали варианты его рационального использования.

юные лесничие(2023)|Фото: avo.ru

Владимирские ребята были объединены с представителями Костромской области, Чувашской республики и республики Алтай. Их командный проект «Сохраним лес вместе!» занял 2-е место.

«Было очень интересно работать нашим дружным коллективом, мы старались выполнять все задания чётко и слаженно, помогая друг другу. У нас сложилась самая весёлая и находчивая команда, были самые талантливые педагоги! Запомнились познавательные экскурсии, вечерние мероприятия», – поделился Дмитрий Рассадкин. 

съезд школьных лесничеств(2023)|Фото: avo.ru

Съезд школьных лесничеств направлен на повышение роли школьных лесничеств Российской Федерации в сбережении, приумножении лесных богатств, сохранении защитных, оздоровительных и иных полезных функций леса, на популяризацию лесных профессий, развитие движения школьных лесничеств, экологическое просвещение и воспитание молодёжи, привлечение внимания общества к вопросам сохранения и рационального использования лесов. Эти задачи сформулированы национальным проектом «Экология», который инициирован Президентом России.

Теги: лесоводы, съезд школьных лесничеств,


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