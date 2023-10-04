04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Минстроя на форуме 100+ TechnoBuild назвал главную ценность отрасли

Глава Минстроя России Ирек Файзулин выступил на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild "Человекоцентричность в строительной отрасли". Он сообщил, что главное для отрасли - комфорт людей.

В России с начала года введено 79 млн "квадратов" жилья. Градостроительный потенциал растет, где-то - в геометрической прогрессии. Появились в отрасли новые механизмы - например, счета эскроу. Изменения позволяют быстрее возводить дома.

Ирек Файзуллин на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Сессия "Человекоцентричность в строительной отрасли"(2023)|Фото: Накануне.RU

"Минстрой открыт для рассмотрения предложений, возникающих на таких площадках", - сказал Файзулин.

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