Глава Минстроя на форуме 100+ TechnoBuild назвал главную ценность отрасли

Глава Минстроя России Ирек Файзулин выступил на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild "Человекоцентричность в строительной отрасли". Он сообщил, что главное для отрасли - комфорт людей.

В России с начала года введено 79 млн "квадратов" жилья. Градостроительный потенциал растет, где-то - в геометрической прогрессии. Появились в отрасли новые механизмы - например, счета эскроу. Изменения позволяют быстрее возводить дома.

"Минстрой открыт для рассмотрения предложений, возникающих на таких площадках", - сказал Файзулин.