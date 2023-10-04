За год число вакансий в России выросло более чем в два раза

За год в России в два раза увеличилось число вакансий: аналитики сервиса "Авито Работа" провели анализ данных за III квартал текущего года и сравнили их с аналогичным периодом 2022 года. Рост количества вакансий составил 132%, при этом средние предлагаемые зарплаты выросли только на 38%.

Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах образования (+56%) и промышленности (+35%).

Абсолютным лидером по увеличению количества вакансий стала сфера управления персоналом с приростом в 3,1 раза.

Рост числа вакансий в III квартале был внушительным и относительно предыдущих трех месяцев – 24%. За этот период средние предлагаемые зарплаты выросли на 24%.

"Сфера управления персоналом демонстрирует наибольший спрос со стороны работодателей, а у соискателей самой востребованной вакансией стала специальность рекрутера, что говорит о постепенном восстановлении показателей спроса и предложения на рынке труда. Стоит отметить, что необходимость в специалистах по управлению персоналом во многом связана с потребностью бизнеса в оперативном и эффективном найме квалифицированных кадров", — комментирует управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.