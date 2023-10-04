Якушев рассказал, сколько жилья надо построить в УрФО в 2023-м

Уральский полпред Владимир Якушев выступил на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild "Человекоцентричность в строительной отрасли". Он сообщил, например, показатель ввода жилья в УрФО.

Форум и выставка - одна из ключевых профильных площадок, отметил Якушев. Один из важных вопросов - специалисты. Для УрФО показатель ввода жилья в 2023 г. - 8,5 млн "квадратов", уже введено 5,8 млн. Важно создавать комфортную городскую среду. С 2017 г. благоустроено несколько тысяч территорий.

Полпред уточнил, что комплексное развитие территорий (КРТ) позволяет не просто застраивать депрессивные территории, но и развивать застраиваемую территорию.