Politico: ЕС, США и Россия провели тайные переговоры до начала конфликта в Карабахе

Чиновники из США, ЕС и России встретились в Турции для секретных экстренных переговоров по конфликту в Нагоном Карабахе за несколько дней до начала военной операции Азербайджана в регионе. Об этом сообщает газета Politico.

Издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного дипломата, пишет, что переговоры состоялись 17 сентября в Стамбуле. США представлял главный советник государственного департамента США по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС - специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Россия направила Игоря Ховаева, специального посланника президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном.

Основное внимание на встрече было уделено вопросам пропуска гуманитарных конвоев из Армении в Нагорный Карабах, чтобы обеспечить топливом и продовольствием местных жителей.

Напомним, 19–20 сентября Азербайджан провел военную операцию против Нагорно-Карабахской Республики. В результате власти Карабаха согласились на одностороннее прекращение огня. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования этого административного образования с 1 января 2024 года. Практически все армянское население Нагорного Карабаха уехало из непризнанной республики.