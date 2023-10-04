04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге нашли лихача на Lexus, ездившего по "встречке"

В Екатеринбурге привлекли к ответственности лихача на автомобиле Lexus. Сам он заявил, что ему стало плохо за рулем.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, вечером 28 сентября на улице Опалихинская очевидцы засняли, как водитель Lexus мчался по полосе, предназначенной для встречного движения. Позже нарушитель был установлен и приглашен на беседу в ГИБДД.

Лихачом оказался 48-летний мужчина. Водитель пояснил инспекторам, что во время движения ему якобы стало плохо, и чтобы обогнуть пробку, он решил выехать на "встречку".

Нарушителя привлекли по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ "Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения". Наказание ему вынесет суд. Сам мужчина пообещал больше не нарушать Правила дорожного движения.

Напомним, ранее на Урале оштрафовали водителя, возившего ребенка на задней полке автомобиля.

Теги: водитель, ГИБДД, лихач, Екатеринбург


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