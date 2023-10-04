Чеченская полиция не стала возбуждать дело на сына Кадырова, потому что он еще ребенок

Чеченская полиция не будет возбуждать уголовное дело по факту избиения подследственного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного сыном Рамзана Кадырова. Причиной стал возраст Адама Кадырова – ему 15, а уголовная ответственность наступает с 16-ти, передает Baza со ссылкой на ответы из МВД и Следственного комитета России.

Примечательно, что заявитель просил возбудить уголовное дело не на Кадырова-младшего, а на сотрудников СИЗО, допустивших подростка в изолятор. Но про них в ответах силовых ведомств вообще ничего не говорится – правоохранительные органы просто проигнорировали вопрос.

Напомним, Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в мае 2023 г. сжег Коран недалеко от мечети Волгограда. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение. В конце августа 2023 г. уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его. В конце сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео с избиением Журавеля. Глава Чечни заявил, что одобряет действия несовершеннолетнего сына.