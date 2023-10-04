04 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Самым энергорасточительным регионом России стала Иркутская область

Потребление электроэнергии на душу населения самое большое в Иркутской области - более 3500 кВт*ч в год. Об этом говорится в статье по результатам исследования дифференциации энергопотребления по регионам.
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В среднем по России потребление электроэнергии в 2021 году составило 1315 кВт*ч на человека в год. Максимальный расход энергии был в следующих регионах:

Иркутская область - 3514;
Ленинградская область - 2644;
Московская область - 2181;
Приморский край - 2152;
Республика Хакасия - 2087.

Меньше всего потребляли энергии в южных регионах:

Ингушетия - 511;
Кабардино-Балкария - 609;
Калмыкия - 680;
Адыгея - 690;
Мордовия - 766.

Чем вызван такой сильный разброс энергопотребления? Как оказалось, климат влияет слабо. Коэффициент корреляции со средней температурой воздуха за январь всего -0,34, то есть влияние климата немногим более 10%.

А вот среднедушевые доходы гораздо важнее. Коэффициентов корреляции между ними и потреблением электроэнергии 0,53, то есть доходы людей более чем на 25% определяют их энергопотребление. Если же считать корреляцию между всеми потребительскими расходами и расходами на электроэнергию, то коэффициент равен 0,61. То есть более трети расходов на свет объясняется объемом всех потребительских расходов.

Интересно, что связи между потреблением электроэнергии и уровнем высшего образования населения нет. Зато есть заметная связь с долей пенсионеров - почти 0,5.

Очень сильно влияет обеспеченность населения газом. Если взять удельный вес общей площади, оборудованной газом, то коэффициент корреляции с потреблением электроэнергии по всем регионам -0,59, а по федеральным округам -0,78. Чем ниже обеспеченность газом, тем больше энергии потребляет население.

В стоимостном выражении максимальные платежи (на человека) были в Московской области - почти 13 тыс. рублей, Ленинградской - 12430, Камчатском крае - 11200, Чукотском АО - 9540, Приморском крае - 8890. В большинстве этих регионов высокие и объемы потребления электроэнергии, и тарифы. А вот расходы в самой энергорасточительной в России Иркутской области были одними из самых низких в стране - всего 3130 рублей, это пятое место с конца. Это вызвано тем, что там самый низкий в России тариф - всего 1,23 рубля за кВт*ч.

"Получается, что очень низкие тарифы на электроэнергию ведут к ее расточительному использованию, и ни о какой склонности к ресурсосбережению, которая предполагалась у населения, говорить не приходится. Анализ всех регионов подтверждает этот вывод: население реагирует только на свои расходы на электроэнергию", - говорится в статье.

Теги: электроэнергия, потребление, расходы, население


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