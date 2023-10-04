Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на женщину в Нижневартовске

04 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на женщину в Нижневартовске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на женщину в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
Читайте также:

Глава ведомства потребовал от и.о. руководителя СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алексея Мязина доклад о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следкома.

Напомним, 3 октября в Нижневартовске на женщину напала стая собак на Западном рынке. Об инциденте сообщили в социальных сетях, опубликовав видео с места происшествия. Проезжавший автомобиль вспугнул стаю. Водитель оказал помощь женщине и вызвал медиков. С множеством рваных ран пострадавшую увезли в больницу. Женщина в удовлетворительном состоянии, в сознании, угрозы жизни нет.

Следователи Югры начали проверку по признакам преступления "Халатность".

Теги: собаки, бездомные животные, халатность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2023 16:25 Мск В администрации Нижневартовска прокомментировали нападение стаи собак на женщину
Ранее 03.10.2023 10:53 Мск В Нижневартовске стая бездомных собак едва не загрызла женщину

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети