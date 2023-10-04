Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на женщину в Нижневартовске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на женщину в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Глава ведомства потребовал от и.о. руководителя СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алексея Мязина доклад о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следкома.

Напомним, 3 октября в Нижневартовске на женщину напала стая собак на Западном рынке. Об инциденте сообщили в социальных сетях, опубликовав видео с места происшествия. Проезжавший автомобиль вспугнул стаю. Водитель оказал помощь женщине и вызвал медиков. С множеством рваных ран пострадавшую увезли в больницу. Женщина в удовлетворительном состоянии, в сознании, угрозы жизни нет.

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