04 Октября 2023
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Фото: соцсети

Косвенные признаки указали на лидерство иностранных фильмов в российском прокате

Несмотря на то, что российский Минкульт не выдал прокатные удостоверения фильмам "Барби" и "Опенгеймер", они лидируют в отечественном кинопрокате. Конечно, это неофициальные данные – о сборах можно судить только по косвенным, но весьма красноречивым фактам.

По итогам трех кварталов 2023 года в лидерах кассовых сборов оказались три российских фильма: "Чебурашка", "Вызов" и… "Три добрых дела".

"Три добрых дела" – шестиминутная короткометражка, выпущенная еще в ноябре 2022 года. В 2023 году фильм смог собрать 990 млн руб. в прокате. Это вывело фильм в топ самых кассовых короткометражек не только российского, но и мирового проката. Другая странность – короткометражку показывают уже год, для такого формата – редкость. Секрет успеха ленты прост: в региональных кинотеатрах в качестве "предсеансного обслуживания" к "Трем добрым делам" идут голливудские новинки вроде "Аватара", "Барби" и "Оппенгеймера", передает РБК.

Теги: кассовые сборы, прокат, барби, опенгеймер


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