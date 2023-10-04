04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Экс-глава ГИБДД Ивделя продолжит находиться под арестом

Бывший глава ГИБДД Ивделя Максим Анисимков останется под стражей. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Высокопоставленный силовик был задержан в апреле этого года. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Получение взятки с вымогательством в крупном размере". В дальнейшем Анисимкова отправили под арест и отстранили от должности.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат обвиняемого обжаловал постановление Серовского районного суда от 8 сентября, которым Максиму Анисимкову был продлен срок содержания под стражей до 12 ноября 2023 года. Рассмотрев материалы и заслушав мнения сторон, облсуд оставил без изменений постановление райсуда. Экс-глава ГИБДД продолжит находиться под арестом.

Ранее сообщалось, что речь идет о 120 тысячах рублей. По версии следствия, силовик лично получил деньги за непринятие мер по привлечению к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

Теги: арест, Ивдель, ГИБДД, облсуд


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Ранее 27.07.2023 09:55 Мск Экс-главу ГИБДД Ивделя оставили под арестом до сентября
Ранее 17.04.2023 11:05 Мск Главу ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня
Ранее 13.04.2023 14:12 Мск Главу ГИБДД Ивделя обвинили в получении крупной взятки

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