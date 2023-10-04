Экс-глава ГИБДД Ивделя продолжит находиться под арестом

Бывший глава ГИБДД Ивделя Максим Анисимков останется под стражей. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Высокопоставленный силовик был задержан в апреле этого года. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Получение взятки с вымогательством в крупном размере". В дальнейшем Анисимкова отправили под арест и отстранили от должности.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат обвиняемого обжаловал постановление Серовского районного суда от 8 сентября, которым Максиму Анисимкову был продлен срок содержания под стражей до 12 ноября 2023 года. Рассмотрев материалы и заслушав мнения сторон, облсуд оставил без изменений постановление райсуда. Экс-глава ГИБДД продолжит находиться под арестом.

Ранее сообщалось, что речь идет о 120 тысячах рублей. По версии следствия, силовик лично получил деньги за непринятие мер по привлечению к ответственности нарушителей правил дорожного движения.