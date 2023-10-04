Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде до 60 дней

Прибывающие в Таиланд россияне смогут увеличить период безвизового пребывания до 60 дней. Это следует из решения иммиграционной службы страны.

Сейчас россияне могут находиться в стране без визы 30 дней, а продлить этот срок можно было максимум на неделю.

С 30 сентября, для того, чтобы продлить срок пребывания в стране на 30 дней, россиянам нужно прийти в консульство и заплатить 1900 бат (около 5 тысяч рублей), пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, какие туристические направления жители России выбрали для летнего отпуска. Среди зарубежных направлений лидирует Таиланд, доля которого среди других выросла в 2,7 раза по сравнению с летом 2022 года.