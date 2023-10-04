04 Октября 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Рамиль Нуриев

Региональная организация "Лига Наций" передала партию медицинских товаров в госпиталь в ЛНР

Общественная организация "Лига Наций" накануне в Сургуте передала в Гуманитарный Добровольческий Корпус партию гуманитарной помощи - медикаменты, расходные медицинские материалы и другое необходимое для отправки в госпиталь в ЛНР.

Абдулнасир Якиев, председатель общественно организации "Лига Наций" рассказал, что общественникам удалось собрать обезболивающие, препараты для местной анестезии, расходные материалы - перчатки, бинты, маски и прочее, системы инфузии - одним словом, все, что необходимо в госпиталях. Общественники занимаются сбором "гуманитарки" с самого начала СВО.

гуманитарка в донбасс, лига наций(2023)|Фото: Равиль Нуриев

"Поступил запрос из Луганска. Будут запросы из других городов, мы тоже будем их отрабатывать. В сборе груза участвовали наши ребята, за два-три дня мы собрали этот груз. У нас в команде много медиков, наши люди бывали уже в ЛНР, в разных городах, поэтому мы хорошо знаем, что именно нужно там", - пояснил Абдулнасир Якиев.

лига наций, гуманитарка(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Всего сформировано девять коробок с лекарственными препаратами, медицинскими расходниками.

"Администрация города Сургута очень помогает нам - и информационно, и организационно. А "Лига Наций", наши участники осуществляют сбор необходимого. Планируем также собрать продукты питания, отправить в зону СВО автомобиль, Сейчас как раз надо закрыть сбор по отправке автомашин военным нашим", - сообщил руководитель "Лиги Наций".

лига наций, гуманитарка(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Отметим, что собранные медикаменты из Сургута отправят в медицинский госпиталь - это именно то место, где оказывается самая первая помощь раненым бойцам.

"Я сам там был, оперировал, есть у нас в команде и не медики, которые прошли специальные курсы, и тоже работали в Донбассе. Безусловно, требуются не только медикаменты, нужны и продукты питания, одежда - и мы все это собираем. Эту работу ведем и будем вести. Население Донбасса нас поддерживает, мы это видим, мы уже год на местах бываем. Люди рады помощи", - отметил Абдулнасир Якиев.

гуманитарка в донбасс, лига наций(2023)|Фото: Равиль Нуриев

Эдуард Логинов, председатель Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры рассказал, что общественникам с начала СВО удалось собрать и отправить примерно 3 тысячи 33 тонны самых различных грузов.

эдуард логинов, гуманитарный добровольческий корпус(2023)|Фото: ugra-tv.ru/скрин

"Но не забывайте, что Югра являлась крупнейшим поставщиком "гуманитарки" на Донбасс еще с 2014 года. Югра здесь всегда шагала впереди всей России. По программе интеграции "Россия-Донбасс" регионом проведены с 2016 по 2020 годы больше всех мероприятий", - подчеркнул Эдуард Логинов.

Также он особо отметил эффективную помощь Администрации города Сургута.

"В Сургуте нам активно помогают - вплоть до того, что заместители Главы Администрации, когда было надо, сами грузили гуманитарную помощь. Это дорогого стоит, когда замы глав муниципальных образований, специалисты департаментов сами едут в Донбасс, несмотря на все опасности", - считает глава Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры.

Напомним, что всем, кто может и хочет помочь в сборе гуманитарной помощи, можно обращаться в пункты сбора в городах Ханты-Мансийского автономного округа, всего работают 72 пункта сбора по всему региону.

лига наций, гуманитарка(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

В Сургуте, это можно сделать по адресам: штаб Гуманитарного Добровольческого Корпуса (ул. Ленина 67А) и в помещении исторического парка «Россия – Моя история» (ул. Мелик-Карамова 4/4).

Если говорить о потребностях, то сейчас общественники собирают крупы, тушенку, рыбные и мясные консервы. Относительно помощи военным - востребованы газовые баллоны для портативных плит, влажные салфетки, печки-буржуйки для блиндажей, маскировочные сети, зимние маскхалаты.

"Честь и хвала Администрации Сургута, которая всегда помогает с отправкой гуманитарки, ее погрузкой, а это большие объемы. Все муниципальные образования Югры свозят помощь в Сургут и уже отсюда идет основная отгрузка. Без помощи Администрации города нам бы было очень тяжело. Спасибо большое, что город включается так активно", - сказал в завершении Эдуард Логинов.

Теги: гуманитарный добровольческий корпус, лига наций, медикаменты, коробки добра


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