04 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Минстроя прогулялся в Екатеринбурге по павильонам форума 100+ TechnoBuild

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин прибыл в Екатеринбург. Он приехал в Экспо, чтобы поучаствовать в форуме 100+ TechnoBuild. Для начала он в компании уральского полпреда Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева осмотрел павильоны, где собраны стенды компаний, различные автомобили и выставки дизайнеров.

Обход начался от стенда компании Prinzip. Гостям рассказали о работе компании. Основной проект – восстановление гостиницы "Большой Урал". Зашел министр на стенд "Кортроса", осмотрел также лифты, выслушал рассказ о проектах "Эталона", "Синары-девелопмент", Meteor. По дороге министр прошел мимо стенда Свердловской области, где подписал соглашение о сотрудничестве Минстроя России со Свердловской областью. Позже, гуляя по павильону №1, Файзулин посетил также стенды УГМК-Застройщика, НИЦ строительство, Минстроя России.

Заглянул Файзулин и в павильоны №2 и 3. Там ему показали, например, "золотой бетон" "Сима-ленд", различную технику, представленные на форуме дизайнерские разработки. Посещая стенды, министр задавал короткие уточняющие вопросы, получал ответы. Кто-то из участников выставки даже успел сфотографироваться с министром.

Ирек Файзуллин на обходе выставочных павильонов форума 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ирек Файзуллин на обходе выставочных павильонов форума 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ирек Файзуллин, Евгений Куйвашев на обходе выставочных павильонов форума 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ирек Файзуллин, Евгений Куйвашев на обходе выставочных павильонов форума 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ирек Файзуллин на обходе выставочных павильонов форума 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ирек Файзуллин, Евгений Куйвашев на обходе выставочных павильонов форума 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ирек Файзуллин и Евгений Куйвашев во время подписания соглашения на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ирек Файзуллин, Евгений Куйвашев на обходе выставочных павильонов форума 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Евгений Куйвашев, Ирек Файзулин, 100+ TechnoBuild


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