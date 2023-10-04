04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"УГМК-Застройщик" возведет еще один ЖК бизнес-класса в Екатеринбурге

В уральской столице появится еще один жилой комплекс бизнес-класса от "УГМК-Застройщика". Девелопер планирует возвести шесть 25-этажных зданий на перекрестке улиц Фурманова-Белинского. Проект ЖК "Никольский" впервые был представлен на Форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

На данный момент строительство еще не стартовало – только в декабре застройщик планирует получить разрешение на возведение ЖК, после чего уже можно будет располагать информацией о примерных сроках сдачи в эксплуатацию. Из шести зданий бронь открыта пока только на два, продажи стартуют в декабре.

Как рассказали Накануне.RU представители компании, первые два этажа каждого из домов будут отданы под фитнесс-центры, магазины, пекарни и кафе. В центральном дворе ЖК расположится гимназия (скорее всего, будет частной). Всю закрытую территорию застройщик обустроит детскими площадками, парковой зоной и мини футбольным полем.

проект ЖК Никольский от УГМК на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Потенциальных покупателей могут заинтересовать более 1 тыс. квартир от 45 до 130 кв.м. Цены приемлемы для дома бизнес-класса – 200 тыс. за "квадрат". Средняя высота потолков предусмотрена в 2,85 м, в доме установят немецкие окна и радиаторы, качественные сейф-двери. Дома будут бетонные, однако для внешних стен вокруг окон и внутренних между квартирами выбран кирпич. Отделка – под финишный ремонт.

Напомним, в августе "УГМК-Застройщик" предупредил жителей Екатеринбурга о мошенниках, которые стали "продавать" квартиры в их новом проекте - ЖК "Никольский". Мошенники приманивают жертв словами о доходности от 43% за срочное инвестиционное вложение. "УГМК-Застройщик" просит покупателей быть бдительными и перепроверять информацию по телефонам: +7 (343) 363-56-02, +7 (343) 363-56-39.

Теги: ЖК Никольский, Екатеринбург, УГМК


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