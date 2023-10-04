Отцовство иностранцев предложили признавать только по суду

Брянская областная Дума внесла законопроект о признании отцовства иностранцами исключительно в судебном порядке.

Предложенные изменения вызваны необходимостью пресечения фактов "фиктивного отцовства" иностранцами российских детей с целью получения гражданства РФ в упрощенном порядке, говорится в пояснительной записке. Потому что распространилась практика "установления отцовства" иностранцами путем подачи заявлений в органы ЗАГС. Согласно действующему законодательству, иностранец с ребенком — гражданином России может получить гражданство в более короткие сроки, без необходимости получения разрешения на временное проживание.

В 2022 году в адрес детского омбудсмена в Брянской области поступили сведения из Управления ЗАГС региона о регистрации отцовства иностранцами из Афганистана, Непала, Индии, Таджикистана, Узбекистана, Китая и Сирии, что они являются отцами детей-цыган. По результатам проверок выявлены случаи фиктивного отцовства.

Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области провел мониторинг в российских регионах и выяснил, что такие случаи имеют место везде. При этом 72 уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ уже выразили поддержку внесения необходимых изменений в законодательство.