Полицейских могут обязать фиксировать на видео неповиновение граждан

В Госдуму вносится законопроект, который может обязать полицейских доказывать неповиновение граждан с помощью видео. Если такого видео у силовиков не окажется, то обвиняемый не будет привлекаться к ответственности, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Авторами инициативы выступили руководители фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев и Владислав Даванков.

В документе говорится, что полицейский будет обязан предъявить "запись технического средства аудио-, фото- и видеофиксации".

Однако сами авторы законопроекта отмечают, что в стране нет единых правил хранения таких видеоматериалов, а также не предусмотрена ответственность за их подделку и уничтожение, так что придется подкорректировать и уже существующее законодательство.

Нечаев и Даванков отмечают, что такое требование снизит риск "манипуляций и искажений фактов, что иногда может иметь место в связи с недобросовестными практиками отдельных сотрудников правоохранительных органов", и повысит доверие к полиции и судам.