04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пушилин: Порядка 500 российских военнослужащих находятся в плену ВСУ

Около 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

При этом, по его словам, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. "Цифра несопоставима", - отметил глава региона.

Пушилин добавил, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто находится в плену, а найти данные пленных бойцов довольно сложно.

В феврале представители мониторинговой миссии ООН на Украине посетили российских военнопленных в местах содержания под стражей и задокументировали их сообщения о нарушениях прав человека. В марте в ООН заявили, что ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных. В организации отметили, что Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя несколько казней задокументированы.

Теги: пушилин, военнослужащие, пленные, всу


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