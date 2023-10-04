Пушилин: Порядка 500 российских военнослужащих находятся в плену ВСУ

Около 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

При этом, по его словам, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. "Цифра несопоставима", - отметил глава региона.

Пушилин добавил, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто находится в плену, а найти данные пленных бойцов довольно сложно.

В феврале представители мониторинговой миссии ООН на Украине посетили российских военнопленных в местах содержания под стражей и задокументировали их сообщения о нарушениях прав человека. В марте в ООН заявили, что ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных. В организации отметили, что Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя несколько казней задокументированы.