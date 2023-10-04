Разрешение получено: что построят на месте раскопок, где нашли останки 13-тысячелетнего ребенка?

"Синара" продолжает строительство кампуса УрФУ в Новокольцовском районе. Наконец археологические раскопки на участке земли в историческом поселке "Карасье озере X" были завершены, и теперь на его месте возведут сразу три института.

Напомним, накануне археологи обнаружили недалеко от "Екатеринбург-ЭКСПО" останки ребенка, датируемые 11 тыс. лет до н.э. Раскопки стартовали еще в 70-ых годах и завершились только в 2023 году. За это время было вскрыто 8,7 тыс. кв.м. почвы и извлечено порядка 12 тыс. исторических находок – начиная с периода неолита и бронзового века, и заканчивая XX веком.

Как рассказали Накануне.RU на Форуме 100+ TechnoBuild, раскопки в "Карасьем озере Х" стали самыми крупными на Урале. По их завершению участок был исключен из реестра Объектов культурного наследия (ОКН), благодаря чему в скором времени стартует строительство корпусов УрФУ общей площадью 100,2 тыс. кв.м.: учебный корпус института радиоэлектроники и информационных технологий (40,30 тыс. кв. м), учебный корпус института экономики и управления (35,8 тыс. кв. м) и комплекс зданий и сооружений специализированного учебно-научного центра (24 тыс. кв. м).

Сдать объекты планируется уже в октябре-ноябре 2025 года, а к 1 сентября 2026 там начнут учиться студенты.

Напомним, на данный момент в пользование УрФУ уже сданы: медицинский центр, поле, пять общежитий, куда заселились студенты и общественный центр, где стартовала учебная деятельность и открылась столовая. К студенческому городку также запущены общественный транспорт, который ходит по улице Универсиады. В 2025 году планируют запустить электричку – Ласточку.