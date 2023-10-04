04 Октября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осудили банду, которая выманила парня на свидание и ограбила

Суд в Екатеринбурге вынес приговор участникам банды за грабеж и разбойное нападение в подъезде дома. Перед этим жертву выманили на свидание.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое мужчин и их сообщница. Все случилось в конце сентября 2022 года: однажды ночью женщина в социальной сети разместила пост, что ищет парня "для совместного времяпрепровождения". На объявление отозвался житель уральской столицы.

В 5 утра женщина впустила его в подъезд многоквартирного дома, где уже поджидали двое других членов банды. Мужчины напали на парня и сильно избили. После этого преступники зачем-то раздели его, отобрали ценное имущество и скрылись.

Буквально в тот же день нападавшие были задержаны, благодаря, в том числе, записям многочисленных камер видеонаблюдения. Выяснилось, что нападение они совершили в подъезде дома, в котором и проживали.

Ранее экспертиза установила у одного из членов банды психическое заболевание. Решается вопрос о его принудительном лечении.

Что касается остальных, то Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил женщине 1 год исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Ее сообщнику назначено 3 года и 20 дней принудительных работ с удержанием 5% в доход государства, со штрафом в 8 тысяч рублей.

Как отметили в прокуратуре, приговор уже вступил в силу.

Теги: банда, грабители, свидание, суд, приговор, Екатеринбург


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