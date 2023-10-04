04 Октября 2023
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Генерала Суровикина заметили в подмосковном храме

Генерал армии Сергей Суровикин был замечен с семьей в подмосковном храме, пишет газета "Новые известия", не раскрывая конкретное место. Издание опубликовало фотографию, на которой мужчина, похожий на Суровикина, стоит в гражданской одежде рядом с церковью в компании других людей.
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"Новые известия" попытались выяснить у Суровикина, где он теперь служит, но он "в категорической форме отказался общаться" с журналистами, заявив только: "Служу отечеству. Больше никаких комментариев".

В середине сентября Суровикин в составе "высокопоставленной российской делегации" посетил мечеть в Алжире, из чего был сделан вывод, что генерал, возможно, получил новое назначение.

После так называемого "пригожинского марша" 24 июня этого года Суровикин перестал появляться на публике. Ходили самые разные слухи о его судьба: от помещения в СИЗО или под домашний арест до назначения на новую должность в ВС РФ.

Теги: сергей суровикин, московская область, храм


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Ранее 06.09.2023 13:50 Мск С сайта Минобороны России исчезла информация о генерале Суровикине

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