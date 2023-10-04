Генерала Суровикина заметили в подмосковном храме

Генерал армии Сергей Суровикин был замечен с семьей в подмосковном храме, пишет газета "Новые известия", не раскрывая конкретное место. Издание опубликовало фотографию, на которой мужчина, похожий на Суровикина, стоит в гражданской одежде рядом с церковью в компании других людей.

"Новые известия" попытались выяснить у Суровикина, где он теперь служит, но он "в категорической форме отказался общаться" с журналистами, заявив только: "Служу отечеству. Больше никаких комментариев".

В середине сентября Суровикин в составе "высокопоставленной российской делегации" посетил мечеть в Алжире, из чего был сделан вывод, что генерал, возможно, получил новое назначение.

После так называемого "пригожинского марша" 24 июня этого года Суровикин перестал появляться на публике. Ходили самые разные слухи о его судьба: от помещения в СИЗО или под домашний арест до назначения на новую должность в ВС РФ.