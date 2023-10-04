Более миллиарда из бюджета Прикамья заложено на строительство пяти платформ "наземного метро"

В проекте бюджета Пермского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов заложены расходы на строительство "наземного метро". Стоимость сооружения пяти платформ составит более 1 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту, опубликованному на сайте заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги планируется выделить в рамках регионального проекта "Обустройство объектов инфраструктуры общественного транспорта".

Платформы появятся на ул. Попова, Станция Пермь I, Левшино, Молодежная, Железнодорожная. В 2024 г планируется выделить на их строительство 405,4 млн руб., в 2026 - 675 млн руб.

"Объем расходов определен, исходя из предварительной сметной стоимости строительства объектов", - говорится в документе.

Также в рамках программы предусмотрены средства на реконструкцию трамвайных путей, трамвайного депо и покупки 14 новых трамваев. В целом, на развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено более 77,6 млрд. Программа включает в себя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог и повышение безопасности дорожных условий.

Отметим, что ранее проект бюджета на ближайшую трехлетку был представлен краевому правительству на заседании 27 сентября.

Доходы в краевую казну в 2024 году составят 207,4 млрд руб., в 2025 - 213,8 млрд, в 2026-м — 211,5 млрд. Расходы в следующем году запланированы в размере 230,7 млрд, в связи с этим дефицит сложится в размере 23,3 млрд руб. В 2025 году расходная часть составит 230,3 млрд, а в 2026-м — 222,4 млрд руб.

Дефицит бюджета, по словам властей региона, безопасный и не превышает предела, установленного бюджетным кодексом.

Наибольший объем финансирования будет направлен на социальные сферы: здравоохранение, образование и соцподдержку. В проекте бюджета учтено финансирование таких социально-значимых объектов как онкодиспансер, краевая инфекционная больница, поликлиники, школы, детские сады, студенческий кампус, многофункциональная спортивная арена.

Публичные слушания состоятся 17 октября. В октябре депутаты краевого парламента примут законопроект в первом чтении. В окончательной редакции его планируется принять 30 ноября.