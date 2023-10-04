Суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года за фейки о ВС РФ
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Как передает РИА Новости, суд также запретил Овсянниковой администрировать сайты в течение четырех лет после освобождения.
Поводом для обвинения послужил пикет журналистки на Софийской набережной в Москве 15 июля прошлого года.
Напомним, Овсянникова находится в международном розыске. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Год назад МВД объявило экс-редактора новостного вещания Первого канала в федеральный розыск. Ранее суд отправил ее под домашний арест. Однако Овсянникова заявила, что не признает вину, и сбежала из-под домашнего ареста. По словам адвоката, Овсянникова уехала "в одну из европейских стран", где сейчас находится "под защитой".