Из радиоколледжа в Екатеринбурге массово увольняются преподаватели

Из Уральского радиоколледжа имени Попова в Екатеринбурге увольняются преподаватели.

Как пишет Telegram-канал УРАЛLIVE со ссылкой на свой источник, уже уволились около 10 человек. По данным канала, колледж покинули преподаватели технических дисциплин (включая связанные с IT), а замену смогли найти только нескольким сотрудникам.

"Предположительно, уволившиеся преподаватели могли быть в конфликте с руководством. Тем временем, старшим курсам нужно выходить на преддипломную практику, но ряд дисциплин им просто не прочитали", - отмечает канал.

В самом радиоколледже пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что родители учеников екатеринбургской школы №22 обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения педагогов.