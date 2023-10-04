04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Из радиоколледжа в Екатеринбурге массово увольняются преподаватели

Из Уральского радиоколледжа имени Попова в Екатеринбурге увольняются преподаватели.
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Как пишет Telegram-канал УРАЛLIVE со ссылкой на свой источник, уже уволились около 10 человек. По данным канала, колледж покинули преподаватели технических дисциплин (включая связанные с IT), а замену смогли найти только нескольким сотрудникам.

"Предположительно, уволившиеся преподаватели могли быть в конфликте с руководством. Тем временем, старшим курсам нужно выходить на преддипломную практику, но ряд дисциплин им просто не прочитали", - отмечает канал.

В самом радиоколледже пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что родители учеников екатеринбургской школы №22 обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения педагогов.

Теги: колледж, преподаватели, Екатеринбург


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