В Совете Федерации состоялось обсуждение проекта федерального бюджета на ближайшие три года

В Совете Федерации РФ прошли парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Участие в заседании приняли председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и губернатор региона Игорь Кобзев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента Иркутской области.

С основным докладом о параметрах бюджета выступил министр финансов России Антон Силуанов. Доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году - 33,5 трлн рублей, в 2026 году - 34,1 трлн рублей. Расходы в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей - в 2025 году и 35,6 трлн рублей - в 2026 году. По словам министра, темпы роста экономики страны должны составлять 2,2-2,3 % ежегодно.

«Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не должен превышать 1% ВВП. Это позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящих года», – сказал Антон Силуанов.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что федеральный бюджет, будучи инструментом развития страны, должен быть нацелен на решение задач, поставленных главой государства, – обеспечить переход к «экономике предложения» и «экономике высоких зарплат». Представленный проект бюджета, отметила она, гарантирует исполнение всех социальных обязательств. Кроме того, почеркнула спикер, не будет снижен общий объём финансовой помощи субъектам РФ.

Губернатор Игорь Кобзев на слушаниях выступил с предложением о сохранении финансовой поддержки регионов-доноров, каким является и Иркутская область, по значимым направлениям социального развития.

Комментируя прошедшие слушания, Александр Ведерников обратил внимание на финансирование системы здравоохранения – в регионы поступят новые ассигнования на медицинскую помощь. Это позволит расширить доступность медицины для самых отдаленных территорий, развивать детскую медицину, направлять средства на строительство новых медучреждений и обеспечение больниц высокотехнологичным медоборудованием. Кроме того, впервые в Иркутскую область будут направлены средства, это 234 млн рублей, на оснащение оборудованием сосудистых центров. Почти 700 млн. рублей будет выделено на организацию деятельности по предоставлению социальных услуг.

«Экономика Российской Федерации продолжает расти и восстанавливаться, несмотря на внешнее давление и санкционный натиск. И бюджетная политика выстроена так, чтобы отвечать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Парламентские слушания проводят специально для того, чтобы услышать мнения регионов, чтобы определить перспективы на ближайшие три года всей страны, каждого региона. Поддержка со стороны федерального центра позволит продолжить развитие Иркутской области», – подытожил Александр Ведерников.