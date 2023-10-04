В Алтайском крае задержан мужчина, планировавший взорвать мэрию по указанию с Украины

В Алтайском крае задержан мужчина, планировавший совершить теракт по указанию проукраинской террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, подозреваемый родом из Челябинской области. Он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Ранее в Барнауле задержали местного жителя, который, по версии ФСБ, планировал отравить воду, предназначенную для мобилизованных военнослужащих. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт, также барнаульца подозревают в госизмене.