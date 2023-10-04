Полиция начала проверку избиения 15-летним сыном Кадырова волгоградца Никиты Журавеля

Полиция начала проверку избиения 15-летним сыном Рамзана Кадырова волгоградца Никиты Журавеля, который находится в грозненском СИЗО по делу о сожжении Корана недалеко от мечети в Волгограде. Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко решил, что Журавель будет находиться под следствием в "мусульманском регионе", а президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу.

О начале полицейской проверки со ссылкой на ответы из прокуратуры и Следственного комитета России пишет Baza. В ответах силовых ведомств сообщается, что проверку проводят сотрудники отдела полиции №1 Ахматовского района Грозного.

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Чечни.

Ранее юристы предположили, что сыну Кадырова могло бы грозить до пяти лет колонии за то, что он совершил (а его отец опубликовал кадры совершенного в своем Telegram-канале), впрочем, обычно суд дает два-три года тюрьмы за подобные деяния.

Сам Кадыров заявил, что считает действия сына правильными. Он добавил, что если суд сочтет Адама Кадырова виноватым – он будет нести ответственность.

Между тем, правозащитники видят в ситуации признаки другого правонарушения, которое карается, как минимум, административной статьей: 15-летний подросток не мог сам проникнуть в СИЗО к подследственному, с которым никак не связан. Соответственно, был кто-то взрослый, нарушивший УПК и допустивший ребенка в стены СИЗО.