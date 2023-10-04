"Уральским авиалиниям" не могут согласовать условия по выкупу из лизинга западных лайнеров

СМИ сообщили, что авиакомпаниям "Уральские авиалинии" и iFly не могут согласовать условия по западным лайнерам.

Как пишет "Коммерсант", перевозчики не смогли переоформить самолеты иностранных лизингодателей в российскую собственность до конца сентября, пока действовали позволявшие это лицензии OFAC. Лизингодатель "Уральских авиалиний" смог договориться с Минфином США о продлении до 31 октября разрешения на перевод средств в рамках страхового урегулирования. А iFly находится в процессе продления сроков.

Пока успешно провести сделки удалось только "Аэрофлоту". По словам источников издания в отрасли, проблема других перевозчиков в отсутствии договора с будущим собственником самолетов – компанией "НЛК Финанс", подконтрольной Росавиации. Близкие к Минтрансу источники рассчитывают, что вопрос решится на днях.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" выкупают из лизинга самолеты Airbus, которые летают в парке компании. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов рассказывал, как проходит процедура выкупа техники.