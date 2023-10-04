Тюменца будут судить за ДТП после которого малолетняя девочка осталась инвалидом

В Тюмени перед судом предстанет водитель иномарки, совершивший ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 21 февраля, около 09.00, на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского. 27-летний обвиняемый совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница получила черепно-мозговую травму, множество переломов и осталась инвалидом.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, автомобиля, зафиксированы и изъяты следы преступления, допрошены свидетели, проведены экспертизы, в том числе и автотехническая. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК России.