В России из-за роста НДС подорожали бургеры

В России выросли цены на гамбургеры из-за повышения ставки НДС на это блюдо сразу в два раза – с 10% до 20% с 1 октября.

В ресторанах "Вкусно – и точка" стоимость чизбургера выросла с 71 до 78 руб., чикенбургер подорожал с 59 до 62 руб.

При этом в сети "Бургер Кинг" стоимость некоторых базовых бургеров даже снизилась, пишет РИА Новости. Так, чизбургер подешевел с 84,99 до 79,99 руб., а гамбургер — с 79,99 до 74,99 руб.

Цены на бургеры в ресторанах KFC и Rostic's пока не изменились.