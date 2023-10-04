Гособвинение запросило для Марины Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы

Гособвинитель просит приговорить экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к 9,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Также обвинение просит лишить Овсянникову права администрировать сайты на пять лет. Ей вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ).

Напомним, Овсянникова находится в международном розыске. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Год назад МВД объявило экс-редактора новостного вещания Первого канала в федеральный розыск. Ранее суд отправил ее под домашний арест. Однако Овсянникова заявила, что не признает вину, и сбежала из-под домашнего ареста. По словам адвоката, Овсянникова уехала "в одну из европейских стран", где сейчас находится "под защитой".