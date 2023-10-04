Житель Первоуральска "путешествовал" на цистерне грузового поезда

Силовики задержали жителя Первоуральска, "путешествовавшего" на цистерне поезда. Мужчина таким образом возвращался домой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, около полуночи в линейный пункт полиции на станции Первоуральск поступил сигнал, что на подножке одной из цистерн грузового поезда едет человек. Прибывшие на перрон стражи порядка сняли его оттуда и задержали до выяснения обстоятельств.

30-летний любитель экстремальных поездок пояснил силовикам, что проживает в Первоуральске, а на подножку цистерны залез на станции Шаля. Мужчина ездил туда к друзьям и прогулял все деньги. Однако на следующий день ему надо было на работу, поэтому уралец решил бесплатно доехать до дома на цистерне.

"Путешественника" привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в 2 тысячи рублей.

Транспортная полиция напоминает, что проезд на крышах, подножках и сцепках вагонов крайне небезопасен и рано или поздно может привести к печальным последствиям.