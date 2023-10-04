В Прикамье увеличили число ковидных коек

В Пермском крае минздрав дополнительно развернул ковидные койки, сообщает "Ъ" со ссылкой на данные ведомства.

На прошлой неделе в регионе было развернуто 70 коек для больных коронавирусом, а сейчас - 105. Под эти цели оборудуются места в пяти медучреждениях Перми и одном в Березниках.

За неделю рост числа выявленных случаев коронавируса в Прикамье составил менее 3%. Было выявлено 467 случаев заражения COVID-19 против 453 случаев неделей ранее, госпитализировано 82 человека (60 — неделей ранее), умерло - четыре человека, неделей раньше - один.