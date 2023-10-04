В Югре подросток угрожал "взорвать" мэрию после слива его личной переписки

В Югре завели уголовное дело на подростка, который заявил в мэрию Урая о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщает telegram-канал "Осторожно, новости".

По информации канала, сообщение отправил 16-летний студент местного политехнического колледжа. Он рассказал о бомбе в здании мэрии и других местах по городу, предупредив, что у них "время до завтра" и завершил угрозу словами "не повторяйте судьбу города Магнитогорска, хорошо подумайте, прежде чем игнорировать сигнал о взрыве".

В письме оставил якобы свои данные, а на самом деле личная информация, в том числе адрес принадлежали школьнице, которая отправила личную переписку с лжеминером его девушке. Так подросток хотел отомстить.

На студента завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.