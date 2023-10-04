Минобороны: 31 украинский беспилотник сбит над Белгородской, Брянской и Курской областями

Над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей средствами ПВО ночью 4 октября перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник, сообщает Минобороны РФ.

"Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночью работала система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. Сбито, по предварительным данным, порядка 19 БПЛА, уточнил он.

Повреждено административное здание в Белгороде, в селе Шишино в одном из домов выбиты окна, повреждены три автомобиля.