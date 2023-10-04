Силовиков призвали проверить Маргариту Симоньян из-за ее предложения взорвать над Сибирью термоядерную бомбу

Глава RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила провести термоядерный взрыв над территорией Сибири. В своей программе "Ч.Т.Д." она сослалась на неких знакомых военных экспертов, которые сказали ей: такой взрыв не приведет к ядерной зиме, а всего лишь выведет из строя всю радиоэлектронику и все спутники.

По мнению Симоньян, это приемлемая жертва для победы в СВО.

"Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год – с проводными телефонами. Чудесно же жили... Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них – нет", – заявила Симоньян, пропагандистский актив которой – RT, является одним из самых дорогостоящих для российского бюджета, на него уходит по несколько десятков миллиардов рублей в год.

В Кремле уклончиво отметили, что "Маргарита не работает в официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отражают официальную позицию".

Telegram-канал "Осторожно, новости!" сообщает, что на Симоньян уже подали заявление в Следственный комитет и полицию. Помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина* Николай Королев в своем заявлении отмечает: "Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ