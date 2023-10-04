В Екатеринбурге обсудили роль супершкол в сфере образования

В Екатеринбурге обсудили, как супершколы меняют сферу образования. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", дискуссия об оснащении и новой модели эксплуатации школ состоялась 3 октября на площадке международного форума и выставки 100+ TechnoBuild при поддержке комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Участие в ней приняли заказчики, исполнители и пользователи новых школьных зданий. Участники дискуссии отметили высокий уровень планировочных и инженерных решений, реализуемых в современных школах, а также качество мультимедийного оснащения и автоматизации.

"Сегодня очевидно для всех, что школа – это не просто коробка, в которой должны учиться дети рабочих с завода, вокруг которого построен микрорайон. Если университет является градообразующим предприятием, то школа определяет стоимость квадратного метра жилья в микрорайоне, его привлекательность, качество городской среды. Естественным образом школа сегодня превращается в социальный, культурный центр, что требует изменения подходов к ее проектированию, строительству и эксплуатации", - подчеркнул зампредседателя комитета по строительству СОСПП Андрей Бриль.

"Мультимедийные киоски и классы, системы контроля доступа, звукотехническое и проекционное оборудование в актовом зале, проекторы и компьютеры в учебных классах еще недавно были новшеством, а сегодня повсеместно применяются в школах, возводимых как в Екатеринбурге, так и в городах области. Качественное оснащение школ стало для нашего региона стандартом", - отметил Кирилл Тимиров, главный инженер проектов компании "Атомстройкомплекс".

В проекты современных школ закладываются новые пользовательские сценарии: например, в передовом Губернаторском лицее реализованы возможности для организации обучения преподавательского состава, проведения совещаний и дебатов, развития внеурочной деятельности. По словам и.о директора ГАНОУ СО "Губернаторский лицей" Антона Третьякова, благодаря таким функциям лицей сможет стать культурным центром как минимум районного значения.

Однако до сих пор остается открытым вопрос об эксплуатации образовательных центров нового образца. В частности, в штатном расписании школ, как правило, отсутствуют специалисты, способные технически грамотно эксплуатировать автоматизированные инженерные системы и сложное мультимедийное оборудование.

По словам замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Ирины Серковой, препятствиями на пути к изменениям данной сферы являются нормативно-правовая база и ограничения, которые накладывает на процесс эксплуатации бюджетное финансирование. Не случайно новая модель эксплуатации школы будет тестироваться на объекте, который возводится в рамках государственно-частного партнерства: им станет школа №41 в Верх-Исетском районе. Ее строительство "Атомстройкомплекс" планирует завершить к концу этого года. По условиям концессии еще пять лет застройщик обязуется осуществлять техническую эксплуатацию объекта.

"Реализовать пилотный проект по управлению муниципальной школы частной сервисной компанией позволят уникальные наработки, которые мы внедряем на протяжении последних лет. Во-первых, в период гарантийного и постгарантийного обслуживания мы осуществляем контроль технической эксплуатации управляющими компаниями, разработаны чек-листы, накоплен опыт аналитики обратной связи от пользователей объекта. Во-вторых, весь жизненный цикл объекта от проектирования до эксплуатации мы фиксируем и контролируем в модели: ТИМ обеспечивает прозрачность в работе над объектом, благодаря объему накопленных данных об объекте позволяет оптимизировать затраты на его обслуживание", - отметила в ходе дискуссии руководитель направления постпродажного обслуживания компании "Атомстройкомплекс" Наталья Бочкарева.

В этом контексте государственно-частное партнерство выступает драйвером развития школьного фонда. Сконцентрировав процесс проектирования, строительства и эксплуатации школы в руках одного исполнителя, механизм позволяет реализовать проект в полном объеме, оценить его эффективность и дать всему рынку опыт, который необходим для дальнейшего развития сферы управления сложными технологическими объектами социальной инфраструктуры.