Украинские диверсанты пытались высадиться на мысе Тарханкут в Крыму

Украинские диверсанты пытались минувшей ночью высадиться в самой западной точке Крыма – на мысе Тарханкут. Эту попытку пресекли ВКС России и пограничники. В Минобороны РФ сообщили, что десантная группа ВСУ подходила к мысу на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Shot передает, что в ходе боя погибли 13 украинских диверсантов, у них были при себе винтовки М4 и осколочные гранаты. Также канал сообщает, что с российской стороны пострадавших нет.