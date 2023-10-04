ФК "Урал" победил "Рубин" и вышел в плей-офф Кубка России

Футбольный клуб "Урал" обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России нынешнего сезона.

Накануне команда Виктора Гончаренко принимала на "Екатеринбург-Арене" казанский "Рубин". Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля – 2:0. Забитыми мячами в составе уральцев отметились Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви.

Таким образом "Урал" набрал 8 очков в 5 матчах группового этапа Пути РПЛ и сейчас занимает промежуточное второе место в группе В. Команда Гончаренко уже точно не опустится ниже третьего места, которое дает право сыграть в плей-офф Пути регионов. "Рубин" же вчера попрощался с шансами на выход из группы, заняв последнее место.

Итоговое место "Урала" определится в начале ноября, когда клуб из Екатеринбурга проведет матч на выезде против "Ростова". Совсем недавно эти же команды встречались в чемпионате России. После игры президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал арбитров.