Стало известно, как можно было предотвратить падение "Луны-25"

Во время отключить двигатели российской станции "Луны-25" во время ее перехода на предпосадочную орбиту можно было даже при ошибке программного обеспечения и неработающих акселерометрах.

Как сообщил сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, для этого нужно было правильно выставить временную отсечку. "Такие возможности есть, так делали и делают", - заявил он, сообщает РИА Новости.

Наиболее вероятной причиной аварии станции "Луна-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).