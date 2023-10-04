04 Октября 2023
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Фото: Роскосмос

Стало известно, как можно было предотвратить падение "Луны-25"

Во время отключить двигатели российской станции "Луны-25" во время ее перехода на предпосадочную орбиту можно было даже при ошибке программного обеспечения и неработающих акселерометрах.

Как сообщил сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, для этого нужно было правильно выставить временную отсечку. "Такие возможности есть, так делали и делают", - заявил он, сообщает РИА Новости.

Наиболее вероятной причиной аварии станции "Луна-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).

Теги: Луна-25, Луна, космос, Роскосмос


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