Россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало вдвое больше

Граждан России с зарплатой от 100 тыс. руб. стало больше на 2 млн.

Как показало исследование FinExpertiza, количество работников крупных и средних предприятий с таким доходом выросло на 72% за два года, к апрелю 2023 года, достигнув 4,88 млн. Это около 17,4% всех работающих граждан, или примерно каждый шестой.

Рост зарплат фиксируется на фоне кадрового голода, который есть в ряде отраслей. Увеличение доходов связано с ростом объемов государственных заказов. Также повлияло повышение МРОТ.

С учетом роста цен и снижения курса рубля к доллару, заработки россиян продолжат увеличиваться, сообщают "Известия".

Напомним, исследование, основанное на данных Росстата, показало, что граждане нашей страны начали рекордно много работать. Длительность рабочей недели у россиян выросла до 38,5 часов в первом квартале этого года.