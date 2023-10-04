04 Октября 2023
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Фото: t.me/mos_sobyanin

Названа стоимость нового "Москвича 6"

Стали известны цены на новый седан "Москвич 6" российского производства.

Производство началось в начале сентября на заводе в Москве. Продажи начнутся до конца октября. В автосалонах говорят, что автомобили появятся на следующей неделе. Стоить седан на "механике" будет от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб.

При этом китайский седан Omoda S5 при покупке в кредит будет стоить около 2,27 млн руб.

"Москвич 6" — близнец модели Sehol A5 Plus от JAC. Название модели в Китае звучит как "Черный рыцарь". В Китае эта модель продается по ценам около 98,8–134,8 тыс. юаней, что в пересчете на рубли составляет 1,36–1,87 млн, сообщает РБК.

Отметим, что 1 августа цены производителя на автомобили "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" второй раз за год выросли. Но если 1 июня завод повысил стоимость машин на 1%, то второе подорожание составило уже 11%.

Теги: Москвич 6, автопром, автомобили


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Ранее 27.09.2023 08:25 Мск Заводу "Москвич" присвоен статус промышленного комплекса

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